Tuttosport: "Niente Ibra e Kjaer: Milan, che esame"

"Niente Ibra e Kjaer: Milan, che esame". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. Due assenze pesanti per i rossoneri di Stefano Pioli che non potranno contare né sull'attaccante svedese né sul centrale difensivo. Impegno importante questa sera per Donnarumma e compagni che saranno in campo alle 20.45 a Marassi contro la Sampdoria per tentare l'allungo in vetta alla classifica.