"Non c'è il sostituto, Inter aggrappata a Lukaku". Titola così a pagina 17 Tuttosport in riferimento al mancato arrivo di un vice-Lukaku in nerazzurro, giocatore richiesto da Conte a Marotta per aumentare il valore della rosa: "Con oltre 20 gare tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, Conte deve sperare che il belga non si fermi".