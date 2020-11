Tuttosport: "Non è ancora la Juve di Pirlo ma la vittoria semina fiducia"

Tuttosport stamani si concentra sulla Juventus in Champions League: "Non è ancora la Juve di Pirlo ma la vittoria semina fiducia". Nonostante non sia ancora la squadra di Pirlo, vincere e largheggiare da padrona del campo contro un pur non impenetrabile Ferencvaros accelera il processo di crescita, seminando fiducia. Vincere, non proprio un dettaglio, porta punti. La Vecchia Signora torna da Budapest con la piacevole conferma di aver trovato un centravanti tanto micidiale quanto perfetto per lo sviluppo del gioco offensivo: Alvaro Morata.