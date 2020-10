Tuttosport: "Non solo CR7, Pirlo recupera anche Chiellini. De Ligt scalpita"

Andrea Pirlo recupera pedine fondamentali in vista dei prossimi impegni. Oltre al rientro di Ronaldo, ieri è diventata reale la possibilità di vedere in campo contro lo Spezia Giorgio Chiellini. Non solo: anche De Ligt può tornare a disposizione, in anticipo sui tempi. Recuperi fondamentali, vista l'assenza di Bonucci e la squalifica di Demiral, che mercoledì non potrà esserci contro il Ferencvaros.

Come detto, dunque, domani difficilmente Bonucci sarà della partita: "Accusato un fastidio alla coscia - scrive Tuttosport - il difensore aveva stretto i denti per giocare contro il Verona, chiedendo però il cambio a un quarto d'ora dalla fine, e lo ha fatto di nuovo contro il Barcellona, giocando tutti i 90 minuti. Potrebbe giocare anche contro lo Spezia, ma a tirarla troppo anche la corda più resistente può spezzarsi e per evitare questo rischio alle fibre muscolari del vicecapitano Pirlo quasi certamente lo lascerà a riposo".