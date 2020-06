Tuttosport: "Novara, voglia di playoff. Un gruppo affamato più l'effetto Novarello"

vedi letture

"Novara, voglia di playoff. Un gruppo affamato e giovane più l'effetto Novarello", questo l'esatto titolo con cui Tuttosport apre la pagina dedicata alle serie minori. Occhi quindi alla formazione di mister Simone Banchieri: "«I ragazzi hanno svolto bene i compiti a casa»", le parole dell'allenatore azzurro.

Che aggiunge poi: "«La società ha svolto una grande lavoro nella sanificazione dei locali e delle strutture mettendoci a disposizione gli strumenti ideali per lavorare in sicurezza e in maniera proficua. Adesso starà a noi, quando ci daranno il via libera per ricominciare: siamo molto determinati e abbiamo una squadra che ha dimostrato, prima che la pandemia fermasse i campionati, di potersela giocare con chiunque. Nei playoff, eventualmente, potremo dire la nostra»".