Tuttosport: "Onana? Via per 50 milioni! L'Inter va su Vicario e si sente in pole per Retegui"

vedi letture

"Onana? Via per 50 milioni! L'Inter va su Vicario e si sente in pole per Retegui" scrive Tuttosport oggi in edicola. André Onana piace in Premier League, a Chelsea e Manchester United, e la base d'asta fissata dai nerazzurri parte da 50 milioni di euro (è arrivato a parametro zero un anno fa). Il sostituto è Guglielmo Vicario dell'Empoli ("ci sono pochi dubbi") e nel frattempo i nerazzurri si sentono in pole anche per l'arrivo di Retegui, l'oriundo protagonista con la Nazionale. L'attaccante classe '99 lascerà il Tigre per sbarcare in Europa. L’Inter, sapendo che il cartellino ha raggiunto quota 20 milioni, intende inserire nell’affare Facundo Colidio, in prestito proprio al Tigre ma prima di affondare attende di conoscere il budget a sua disposizione.