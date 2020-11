Tuttosport: "Ora Dybala rischia il posto in Champions. Kulusevski è pronto"

vedi letture

"Ora Dybala rischia il posto in Champions. Kulusevski è pronto", titola stamane Tuttosport. A Budapest in Champions League lo svedese può tornare titolare ed è l'argentino il candidato numero uno a lasciargli il posto. A meno che Pirlo non pensi che Dybala in questo periodo abbia bisogno di giocare e nel contempo che se c'è un giocatore in grado di subentrare senza timidezze costui è proprio Kulusevski. Un dubbio che il tecnico potrebbe portarsi fino all'ultimo.