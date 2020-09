Tuttosport: “Orsato, dalla finale Champions a Monza-SPAL”

Spazio alla prima designazione della Serie B 2020/21 sulla Gazzetta dello Sport che titola: “Orsato, dalla finale Champions a Monza-SPAL”.

“Passare in un mese dalla finale di Champions League a una partita di Serie B. Sì, perché a dirigere la gara inaugurale del torneo tra Monza e Spal, in programma domani alle 16.45 allo Stadio Brianteo, è stato designato proprio lui, Daniele Orsato, il fischietto internazionale italiano che il 23 agosto scorso ha raggiunto il punto più alto della propria carriera arbitrando all’Estádio do Sport di Lisbona l’atto conclusivo del torneo continentale tra il Bayern e il Paris Saint Germain. - si legge nel pezzo - Per Daniele Orsato sarà un ritorno in B 10 anni dopo l’ultima partita diretta, un Cesena-Modena 2-1 del 23 maggio 2010. Da allora, 229 partite di Serie A e una finale di Champions”.