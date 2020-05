Tuttosport: "Palermo, Lucchese e Grosseto preparano il ritorno in Serie C"

"Palermo, Lucchese e Grosseto preparano il ritorno in Serie C". Guarda alla Serie D Tuttosport, spiegando poi che "Serie D: 9 club attendono che il consiglio federale ufficializzi la promozione".

Segue un lungo excursus sui gironi di D, ma le certezze sembrano essere quelle citate: "Lo spumante è da tempo al fresco, pronto per festeggiare il ritorno nei professionisti, per le 9 capoliste della Serie D. Manca solo l'ufficialità, attesa dal prossimo Consiglio Federale. Purgatorio di una sola stagione per il Palermo (girone I) allenato da Rosario Pergolizzi, la Lucchese (A), entrambe ripartite la scorsa estate dopo i fallimenti societari, siciliani in B, toscani in Lega Pro".