Tuttosport: "Papu Gomez, Bergamo come la Dea: "Insieme ce la faremo""

vedi letture

"Papu Gomez, Bergamo come la Dea: "Insieme ce la faremo"", titola l'edizione odierna di Tuttosport. Il Papu Gomez è ammirato dalle persone di Bergamo. Non da oggi certo, ma in questi giorni è ancora più colpito dai bergamaschi e ieri ha Sky Sport ha così parlato: "Sto bene. Non si può fare altro che restare a casa, pensare positivo e sperare che tutto questo possa finire presto. Sono con i bergamaschi per qualsiasi cosa abbiano bisogno. Sono gente tosta, che non s'arrende facilmente. Questo periodo passerà e ne usciremo tutti insieme".