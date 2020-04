Tuttosport, parla Braida: "Arthur perfetto per Sarri"

vedi letture

"Arthur perfetto per Sarri", taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al mercato della Juventus, con le parole di Ariedo Braida, che ha lasciato Barcellona a settembre dopo quasi cinque anni. In questo tempo ha avuto modo di seguire da vicino il centrocampista brasiliano, per cui ha speso la bellezza di 40 milioni per prelevarlo dal Gremio: "Ha eccellente tecnica, bravissimo nel muovere la palla e nel palleggio. Sarebbe un palleggiatore ideale per Sarri".