Tuttosport, parla Capello: "Juve, così puoi vincere la Champions"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un'intervista esclusiva a Fabio Capello, titolata: "Juve, così puoi vincere la Champions". La Juventus riscuote applausi da tutta Europa dopo la convincente prestazione in casa dell'Atletico Madrid e l'ex tecnico commenta: "C'è lo spirito giusto". Poi spazio al problema bianconero di questa prima parte di stagione: i calci piazzati.

I tifosi caricano il Toro - Dopo la brutta sconfitta interna arrivata contro il Lecce nel posticipo di lunedì, il Torino riparte dalla spinta e dalla carica dei suoi tifosi che ieri hanno affollato il Filadelfia per selfie ed autografi, al grido di: "Su la testa ragazzi".

Sampdoria, Ferrero non molla - Continua il caos in casa blucerchiata, con il presidente Ferrero che non cede la società e domenica sarà allo stadio sotto scorta dopo le tensioni con i tifosi delle ultime settimane.

Sensi e Rebic, Milan-Inter al contrario - Quello di domani sarà il primo derby per Ante Rebic e Stefano Sensi, che fino a poche settimane fa questo derby lo avrebbero potuto giocare a maglie invertite. Il centrocampista ex Sassuolo era stato bloccato in estate dai rossoneri, che hanno poi giudicato troppi i 33 milioni richiesti dal club neroverde. L'Inter invece aveva in mano l'accordo con Ante Rebic fino a poche ore dalla fine del mercato, salvo poi trattenere Politano e mollare la presa sul croato.