In prima pagina Tuttosport trova spazio anche per l'Inter e, più specificamente, il mercato dedicato ai giovani. "Inter, mossa Kabak", si legge si spalla per un club nerazzurro che va a caccia dei cosiddetti Millenial. Ozan Kabak, calciatore di cui parla il quotidiano, è un difensore turco del Galatasaray, classe 2000.