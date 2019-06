© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 24 di Tuttosport viene dedicato uno spazio all'Atalanta e alle parole di Gian Piero Gasperini: "Voglio sfidare il Real Madrid". Il tecnico poi continua: "Non restare a Bergamo sarebbe stato un tradimento. Muriel è stato voluto da tutti. Città e società hanno dimostrato qualcosa di grande per me. Faremo acquisti di qualità".