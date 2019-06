Tuttosport, parla Giampaolo: "Milan, voglio divertirmi"

© foto di stefano tedeschi

In attesa che venga ufficializzato alla guida del Milan, Marco Giampaolo, alla consegna del premio "Timone d'oro", ha commentato i ritorni di Antonio Conte e Maurizio Sarri in Italia, e Tuttosport titola: "Voglio divertirmi". "Antonio e Maurizio sono eccellenze mondiali, è un bene che siano rientrati in Italia. Sarri è un maestro di calcio", queste le sue parole. Poi spazio ad alcune battute sul suo futuro club: "Il mio sogno è sempre stato quello di divertirmi allenando".