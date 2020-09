Tuttosport, parla il magnate D'Angieri: "Cairo, ci siamo"

"Cairo, ci siamo", titola l'edizione odierna di Tuttosport con le parole del magnate Pupi D'Angieri, ambasciatore in Italia per gli affari esteri del Belize, che esce allo scoperto per il Torino: "Sono juventino, ma il mio soprannome è Pupi in onore del nonno granata. Per fare una grande squadra servono tanti soldi. Mi interessa il business stadio". Ora resta da vedere la disponibilità di Urbano Cairo ad aprire le trattative.