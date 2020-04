Tuttosport, parla il presidente Bonaccini: "Alla fine vinciamo noi"

"Alla fine vinciamo noi", così titola l'edizione odierna di Tuttosport in taglio alto di prima pagina riservato al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, tifoso bianconero: "In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, l'unica risposta possibile è restare uniti, come mi ha insegnato la Juventus. Amo quella del 1977, che vinse la Coppa con una rosa tutta italiana".