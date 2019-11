Tuttosport, parla Platini: "Juve, prendi Mbappé"

© foto di stefano tedeschi

L'ex fuoriclasse bianconero Michel Platini ha parlato ai microfoni di Tuttosport, ed il quotidiano torinese oggi titola in prima pagina: "Juve, prendi Mbappè". "Sarò la stella dei prossimi dieci anni", spiega l'ex presidente dell'UEFA, che poi prosegue: "Collaborare con Agnelli nell'ECA? Tutto è possibile, Andrea mi vuole bene".

Esagerati! - Taglio alto riservato all'Italia che ieri sera si è imposta per 9 a 1 sull'Armenia nell'ultima gara del girone di qualificazione al prossimo Europeo, chiuso con dieci vittorie in dieci gare. Nuovo primato per l'Italia: sono undici le vittorie consecutive, Gioco frizzante da parte dell'Italia, con meccanismi ben collaudati e che fanno divertire. Gli Azzurri accendono gli entusiasmi in vista di Euro2020.

Toro, l'inchiesta. Il Filadelfia resta fermo - Taglio laterale dedicato al Torino ed allo stadio Filadelfia, dove i lavori non sono mai iniziati e resta tutto sulla carta. Rinvio su rinvio, nulla si muove. Dopo quattro anni di parole il progetto di avere un centro sportivo entro il 2020 è ormai irrealizzabile. Il Torino dichiara: "Lungaggini burocratiche", ma il Comune risponde: "Per noi è tutto ok".