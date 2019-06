Tuttosport, parla Totti: "Liberate la Roma"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport, ampio spazio viene dedicato alla situazione in casa Roma, dove Francesco Totti ha ieri rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico, lasciando così la Roma dopo 30 anni passati in giallorosso. "Sono sempre stato un peso per la società, mi avevano escluso", queste le parole della bandiera giallorossa nel giorno più difficile. Tanti gli attacchi alla proprietà americana, che però risponde dichiarando: "Totti è lontano dalla realtà". L'ex capitano giallorosso ha però dichiarato che andrà con Daniele De Rossi in curva sud. E nel frattempo Massimo Ferrero lo ha invitato alla Sampdoria.