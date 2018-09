Tuttosport: "Parte la Nations League. Subito Germania-Francia"

Il calciomercato è chiuso ormai in tutte le principali leghe europee, ma chi avrà bisogno di un centrocampisti potrà ancora attingere dal mercato degli svincolati. Quello, con alcuni nomi di un certo spessore, resterà aperto ancora per diversi mesi, fino alle 19 del 31 marzo 2019. Ma...

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Reazione a catena"

Il Messaggero: "Totti gioca in difesa di Monchi e DiFra"

Italia, Sacchi al QS-Sport: "Mancini non basta"

Il QS-Sport titola: "Gol in trasferta, un altro mito che cade"

Il Mattino: "Ancelotti non molla. Avanti col turnover"

La Gazzetta dello Sport: "Inter, sale la febbre per la Champions"

Italia, il QS-Sport: "Da Benassi a Barella: il futuro subito in campo"

Il Secolo XIX: "Genoa, la sosta in aiuto dei congelati"

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

