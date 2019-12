© foto di stefano tedeschi

"Passa la Roma. Lazio eliminata"; titola così l'edizione odierna di Tuttosport in taglio laterale, dedicato all'Europa League, con i verdetti per Roma e Lazio. I giallorossi passano il turno pareggiando contro il Wolfsberger e classificandosi secondi: non saranno dunque teste di serie. I biancocelesti invece vengono sconfitti dal Rennes e restano terzi in classifica, venendo così eliminati dalla competizione.