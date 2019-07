Tuttosport: "Patto Toro, obiettivo quarto posto"

© foto di stefano tedeschi

Ampio spazio dedicato alla situazione in casa Torino sull'edizione odierna di Tuttosport, che in prima pagina titola: "Patto Toro, obiettivo quarto posto". All'interno della squadra di Walter Mazzarri è cresciuta la consapevolezza di poter puntare all'Europa dei grandi, così a tavola, durante la cena offerta dal presidente Cairo, i granata progettano l'assalto al quarto posto. Nel frattempo prosegue la preparazione in vista del preliminare del 25 luglio, puntando più su rapidità e velocità che su grandi lavori di fondo. La parola d'ordine è: vietato arrivare con le gambe dure al preliminare.