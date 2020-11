Tuttosport: "Pedro, da esubero alla 9 del Brasile. La Fiorentina lo richiama in Italia?"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "Pedro, da esubero alla 9 del Brasile. La Fiorentina lo richiama in Italia?"Il brasiliano è esploso in patria con 16 gol in 32 gare ed è stato chiamato anche in Nazionale per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 contro Venezuela e Paraguay. Il Flamengo non disponde delle risorse per l'acquisto definitivo e vorrebbe prolungare il prestito fino a giugno, ma la Fiorentina ha capito che forse Pedro potrebbe far comodo e sta facendo più di una valutazione. Sarà il prossimo centravanti viola?