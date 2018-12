"Per l'Europa e per la storia" è il titolo di Tuttosport in vista dell'ultimo impegno della Juventus nella fase a gironi della Champions League in casa dello Young Boys. "Domani sera a Berna - si legge - la Juve con Mandzukic e CR7 va a caccia del primo posto nel girone di Champions e del gol numero 5000 della sua storia. La carica di Pjanic: 'Triplete e Pogba'".