vedi letture

Tuttosport, Pioli: "Il rigore non c'era"

"Il rigore non c'era". A tuonare è Stefano Pioli nel post gara di Milan-Juventus sul rigore concesso ai bianconeri che ha permesso alla squadra di Sarri di acciuffare il pareggio nei minuti finali. Le parole del tecnico del Milan si prendono la pagina 7 di Tuttosport, e in più ha aggiunto: "Milan danneggiato, gli arbitri ci avevano spiegato che questo tocco di mano non si punisce. Inoltre all'inizio dell'azione c'era fallo su Ibra, non fischiato. Ma sono orgoglioso della squadra".