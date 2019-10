© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida insidiosa per il Milan che questo pomeriggio alle 18 sarà ospite della Roma all'Olimpico. Stefano Pioli, in conferenza ieri, ha voluto puntare in alto cercando di dare una scossa all'ambiente dichiarando di pensare in grande. Questo il titolo nelle pagine interne di Tuttosport: "Pioli vuole scuotere il Milan".