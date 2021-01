Tuttosport: "Pirelli addio. Il nuovo sponsor sarà cinese e porterà fino a 35 milioni a stagione"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno anche all'Inter con questo titolo: "Pirelli addio. Il nuovo sponsor sarà cinese e porterà fino a 35 milioni a stagione". Il cerchio si sta stringendo anche se la conclusione dell'affare non è ancora vicina. La multinazionale di pneumatici non poteva accontentare i desideri di Suning e dunque non ci sarà un rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2021. La presenza di Zhang junior a Nanchino viene spiegata negli ultimi 8 mesi anche con la necessità di seguire direttamente queste negoziazioni.