Tuttosport: "Pirlo pazzo di Locatelli e la Juve studia il piano per l'estate 2021"

vedi letture

Tuttosport si sofferma su Locatelli in chiave bianconera: "Pirlo pazzo di Locatelli e la Juve studia il piano per l'estate 2021". La leggenda vuole che pure il tecnico abbia fatto due nomi all'alba dell'ultima sessione di mercato, l'obiettivo è proprio il centrocampista del Sassuolo: i rapporti tra i due club sono talmente buoni che dell'argomento si tornerà a trattare. Ma in vista dell'estate 2021 a due anni di distanza dalla scadenza del contratto col mediano, il mercato s'è già infiammato. Dalla richiesta attuale di 30-35 milioni si può passare ai 40 e oltre senza problemi, il piano della Juve è quello di adoperarsi per trovare una formula creativa volta a convincere i neroverdi.