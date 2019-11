"Pogba e i suoi fratelli". Questo il titolo che prende la seconda e la terza pagina del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola. Il titolo fa riferimento ai prossimi possibili colpi della Juventus che è alla ricerca di giovani promesse e talenti: "La Juve si muove anche per Olmo. La priorità di Paratici è il ritorno del campione del mondo. Per lo spagnolo è sfida a Barcellona e Manchester city. Chiesa e Tonali restano caldi. Chong e Parrot idee per il domani. La Juve guarda al futuro: preso il 16enne Soulé".