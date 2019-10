© foto di Mattia Verdorale

"Pogba-United a nervi tesi. No al rinnovo, c'è la Juve". Titola così a pagina 8 il quotidiano Tuttosport. A mercato chiuso le squadra si muovono lo stesso, e secondo il quotidiano la Juve lo sta facendo con il francese: "Inglesi in crisi e attivi sul mercato: anche Can e Mandzukic sul piatto nell'affare con i bianconeri. Gli esuberi di Sarri restano in bilico, a partire dal croato. La variabile Real, con o senza Zidane".