La prima pagina di Tuttosport riserva spazio in taglio alto alla vittoria in extremis dell'Italia contro gli Stati Uniti, nell'amichevole disputata ieri sera in Belgio. 1-0 il finale con gol decisivo di Matteo Politano, mentre il quotidiano titola: "Politano e Kean, che festa! Questa Italia ha un futuro". Buona, infatti, anche la prestazione del giovane attaccante della Juventus.