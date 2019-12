© foto di Valeria Debbia

"Pordenone, una fortuna da Serie A", così Tuttosport celebra il Pordenone di mister Attilio Tesser, che si ieri si è imposto sul Crotone. In un match rilevante per la classifica: "Lo "spareggio" con il Crotone per il secondo posto deciso da una clamorosa autorete di Mustacchio".