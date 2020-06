Tuttosport: "Prove di rinnovo tra il Toro e Belotti"

Puntuali come in ogni sessione di mercato arrivano le sirene di mercato che vogliono le big nostrane e non solo su Andrea Belotti, capitano e bomber del Torino. Ma in questo caso possono essere spente sul nascere: è in arrivo infatti il rinnovo di contratto tra Urbano Cairo ed il capitano granata. "Prove di rinnovo tra il Toro e Belotti", titola l'edizione odierna di Tuttosport.