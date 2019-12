© foto di stefano tedeschi

"Questo è Milan! Ritmo da Europa", il titolo in taglio laterale sull'edizione odierna di Tuttosport per il Milan che nel posticipo di ieri sera si è imposto per 3 a 2 sul Bologna e sembra aver fatto il salto di qualità richiesto da mister Pioli. Sette punti nelle ultime tre gare, con due vittorie consecutive. E sembra tornato il vero Piatek davanti. Contento mister Pioli: "Questa la via. Ora continuiamo così".