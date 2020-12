Tuttosport, Raiola su Pogba: "Deve cambiare squadra a gennaio. Juve? Perché no"

Mino Raiola, agente, tra i tanti, di Paul Pogba, ha così parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Tuttosport: "Inutile girarci attorno, a Manchester è infelice. Non riesce più ad esprimersi come ci si aspetterebbe da lui e come lui vorrebbe. Deve cambiare squadra, cambiare aria. Ha un contratto che scadrà tra un anno e mezzo, ma credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il Manchester, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto".

La Juventus ha sempre tenuto le porte spalancate al figliol prodigo: "Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossimo destinazione. Perché no? Fra l'altro il rapporto con la società e i suoi ex compagni è eccellente. Ai tempi del Covid, Paul non possono permetterselo in tanti. L'importante è volerlo".