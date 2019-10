Tuttosport: "Rakitic, assist all'Inter"

© foto di stefano tedeschi

Non è un momento felicissimo per Ivan Rakitic, che al Barcellona fatica a trovare spazio dopo l'arrivo di De Jong, e così si lascia sfuggire dichiarazioni che sanno di assist importante per tanti club, tra cui l'Inter: "Voglio giocare e non solo far parte di una squadra". E l'edizione odierna di Tuttosport titola in taglio basso: "Rakitic, assist all'Inter". I nerazzurri ci pensano e Marotta prova a gettare le basi per gennaio.