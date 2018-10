Tuttosport: "Real che dietrofront! Conte stop, idea Martinez"

© foto di Ospite

Antonio Conte nuovo tecnico del Real Madrid? No! Ieri è andato in scena in casa dei Blancos quello che Tuttosport definisce un vero e proprio "dietrofront". L'ex tecnico di Juventus e Chelsea è stato ad un passo dalla panchina più importante del Mondo, salvo poi essere escluso dalla lista dei pretendenti. Adesso per il Real inizia il regno ad interim di Santiago Solari, con il fantasma del ct del Belgio Roberto Martinez sullo sfondo.