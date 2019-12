Tuttosport: “Reggiana vola in alto. Il Padova si arrende”

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

“Reggiana vola in alto. Il Padova si arrende”: titola così Tuttosport la pagina dedicata alla Serie C, che ieri, con Reggiana-Padova, ha visto chiudere il girone di andata. Decide una rete di Kargbo nel primo tempo quando la squadra di Sullo perde Pesenti e Germano. Gli emiliani restano imbattuti in casa dal 23 dicembre”.