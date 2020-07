Tuttosport: "Retrocessioni in Serie D: respinti i ricorsi di Gozzano, Rimini e Rieti"

"Retrocessioni in Serie D: respinti i ricorsi di Gozzano, Rimini e Rieti": così, il quotidiano Tuttosport. Che spiega poi nel dettaglio la vicenda: "Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Gozzano, Rimini e Rieti contro la retrocessione diretta in Serie D, essendo le tre squadre ultime nei rispettivi gironi, al momento dello stop del campionato di Serie C per il Covid 19. Ora i club hanno 15 giorni di tempo per ricorrere al Consiglio di Stato".