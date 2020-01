© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida in trasferta per l'Inter. I nerazzurri di Conte, che stanno chiudendo per Eriksen del Tottenham, scenderanno in campo alle 15 al Via del Mare contro il Lecce. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Riecco Barella-Sensi. Inter, non solo Eriksen".