© foto di stefano tedeschi

"Ringhio Napoli, Lazio eliminata", il titolo di Tuttosport sulla Coppa Italia. Arriva la sconfitta per la Lazio di Simone Inzaghi nei quarti di finale di Coppa Italia, con il Napoli che si impone per 1 a 0 grazie alla rete del capitano azzurro Lorenzo Insigne dopo due soli minuti di gioco. Succede tanto nella prima frazione, quando dopo la rete del Napoli Immobile sbaglia un rigore ed Hysai e Lucas Leiva si fanno espellere dal direttore di gara. Nella seconda frazione tante occasioni, con pali e traverse, ma il risultato non cambia e Ringhio Gattuso passa in semifinale.