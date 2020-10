Tuttosport: "Ritardo di condizione e problemi tattici, dov'è finito il vero Dybala?"

"Juve, il vero Dybala dove sta?", si interroga quest'oggi Tuttosport, che scrive: "Paga un naturale ritardo di condizione, ma occorre anche risolvere il nodo tattico". Con Sarri aveva trovato la posizione, ora deve ricominciare. L'argentino ha bisogno di stare bene fisicamente, e di essere collocato in un contesto più adeguato. C'è un dato che colpisce più degli altri: il fatto che Dybala non sia praticamente riuscito a fare conclusioni contro il Barcellona. Anche su questo Pirlo rifletterà nei prossimi giorni: è evidente che anche la Joya dovrà fare la sua parte. E sul fronte rinnovo non si registrano movimenti: Antun, il suo agente, torna in Argentina.