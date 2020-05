Tuttosport: "Rivolta contro Spadafora"

"Rivolta contro Spadafora: "Così non ci alleniamo!", titola in taglio alto Tuttosport, dedicato alle parole dell'Assocalciatori e dei club del massimo campionato che nella serata di ieri hanno mostrato tutto il loro disappunto verso le disposizioni del governo. "No allo stop in caso di una sola positività e serve una data ufficiale per il via, altrimenti niente ritiro", questa la presa di posizione dei club che allontana nuovamente la ripartenza del calcio.