Tuttosport: "Roma, 0-3 a tavolino per il caso Diawara"

"Roma, 0-3 a tavolino per il caso Diawara", si legge in taglio lato dell'edizione odierna di Tuttosport. E' arrivata nel pomeriggio di ieri la decisione del Giudice Sportivo sulla gara Hellas Verona-Roma, terminata a reti inviolate, ma con i giallorossi che hanno schierato Diawara pur non avendolo inserito nella lista dei giocatori Over 23. Un 3-0 a tavolino che porta tre punti alla squadra di Juric, mentre i giallorossi preparano il ricorso.