Tuttosport, Roma: "Eusebio respira ma resta in ansia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è sempre Eusebio Di Francesco al centro delle attenzioni sportive de IL Messaggero. "Eusebio respira ma resta in ansia" è il titolo odierno del quotidiano capitolino in merito alle vicende della Roma. "Pallotta - si legge - detta la linea anti crisi: 'Via chi non farà più uno sforzo collettivo'".

Novità anche sul fronte della formazione in vista del match contro la Juventus: "Dzeko, De Rossi, Pellegrini e Florenzi in dubbio nella Roma che va a Torino".