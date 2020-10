Tuttosport: "Ronaldo in smart working". Lavora e tifa da casa ma punta il Barcellona

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Cristiano Ronaldo e sul suo recupero dopo la positività al Coronavirus: "Ronaldo in smart working", il titolo. In isolamento a Torino il portoghese sprona i compagni e si prepara a fare il tifo davanti la televisione: resta in attesa del tampone con esito negativo per poter tornare ad allenarsi in gruppo. Spera di farcela in tempo per giocare contro il Barcellona nella seconda giornata del girone di Champions League.