Tuttosport: "Ronaldo libera tutti. Dybala cerca una scintilla contro il Benevento"

vedi letture

Per Paulo Dybala contro il Benevento può essere l'occasione di mettersi alle spalle le difficoltà di questo avvio di stagione: "La Joya - scrive Tuttosport - deve dare un segnale per scacciare incubi e fantasmi, anche se l'ultima esibizione di martedì contro il Ferencvaros ha fatto il paio con il disastroso impatto dell'ultimo quarto d'ora con la Lazio". Gli servirebbe una scintilla, per dare continuità ad una serenità che non ha mai perso, secondo il quotidiano, e che abbinata a una buona condizione fisica rassicura tutta la Juventus: "Tutto dipende dalla fame della Joya. Paulo, ci sei?", conclude Tuttosport.