Tuttosport: "Ronaldo non può essere gestito come gli altri. Ecco perché non esce mai"

"Ronaldo non può essere gestito come gli altri. Ecco perché non esce mai" scrive Tuttosport in edicola stamani. Si parla della gestione di CR7 e dei motivi che spingono Pirlo (ma anche i precedenti allenatori) a un trattamento 'speciale' per il portoghese. Il primo motivo è tecnico: un fuoriclasse come Cristiano può risolvere la partita in ogni momento. Il secondo invece è quello gestionale. Come diceva Gigi Simoni: "Siamo tutti uguali ma uno è più uguale degli altri (Ronaldo, il Fenomeno)". A un giocatore del genere è normale concedere qualcosa. Se la partita è in bilico CR7 vuole giocarla fino alla fine, un'ossessione che lo porta a mal tollerare di non avere a disposizione tutto il tempo necessario per esprimere la propria grandezza. Ad altri tutto questo non sarebbe concesso? Certo che no! Ma chi se non Ronaldo ha segnato 106 gol nelle ultime 104 partite di Champions?