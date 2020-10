Tuttosport: "Ronaldo rischia il deferimento ma non la squalifica: ecco perché"

Come si svilupperà la vicenda legata alla presunta violazione dell'isolamento fiduciario da parte dei giocatori della Juventus? Su Tuttosport si legge che la palla adesso è passata alla Procura Federale che sta valutando se sia il caso di deferire o meno Cristiano Ronaldo (oltre che Bentancur, Cuadrado, Danilo, Demiral e Dybala). In caso di deferimento, ma serviranno almeno 2-3 settimane ancora, sarà il Tribunale Federale a pronunciarsi. Ma c'è anche un rischio squalifica per CR7. La sensazione è che se anche dovesse scattare il deferimento ben difficilmente questo porterebbe a qualcosa di più di una multa visto che il portoghese ha lasciato la bolla Juventus per raggiungere la bolla Portogallo, e non per andare in vacanza.