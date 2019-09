© foto di stefano tedeschi

Ieri sera alla Scala di Milano si è tenuta la premiazione dei FIFA Best Awards, e miglior giocatore della stagione è stato incoronato Lionel Messi. CR7 furioso per la decisione non si è presentato alla proclamazione, durante la quale sarebbe stato premiato nella Top 11 stagionale. Così l'edizione odierna di Tuttosport titola in taglio laterale di prima pagina: "Ronaldo, schiaffo alla FIFA". Protesta dunque del portoghese contro il mancato premio.